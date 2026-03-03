Omaggio alla scrittrice sarda premio Nobel per la Letteratura, Grazia Deledda, protagonista del nuovo appuntamento a Porto Torres con “Feminas de Sardigna, storie di donne che hanno fatto… la Storia”, terza edizione della manifestazione promossa da Fidapa BPW Italy, sezione locale, per celebrare la Giornata Internazionale della Donna.

Dopo il successo dello scorso anno, venerdì 6 marzo alle 10 presso, presso la sala auditorium del Liceo scientifico Paglietti, si omaggerà una donna sarda che, con la forza quieta delle parole, ha portato la nostra isola nel mondo. Ha raccontato l’anima più profonda della Sardegna, le sue donne fiere, i conflitti interiori, il peso delle tradizioni e il coraggio delle scelte.

Un incontro per ricordare che la cultura è libertà, ma anche per celebrare le donne che hanno aperto la strada e per ascoltare quello che continuano a dire, con i loro sentimenti, con la loro professionalità e il loro impegno.

Dopo i saluti del dirigente scolastico dell’Istituto Paglietti, Daniele Taras, interverranno Maria Lucia Fancellu, presidente Fidapa sezione di Porto Torres. Relatrice Neria de Giovanni, studiosa ed esperta sulla figura di Grazia Deledda, presidente Fidapa- sezione di Alghero. Al termine la esibizione delle studentesse del Liceo.

© Riproduzione riservata