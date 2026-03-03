Ancora un pomeriggio di storie e fantasia al Museo Laboratorio dell’Età Nuragica – Labenur. Mercoledì 4 marzo, alle ore 17:00, nella sede della vecchia stazione ferroviaria lungo la strada Arzachena–Bassacutena, torna l’appuntamento con “La Jana racconta”, ciclo di letture animate dedicate ai più piccoli.

Protagoniste dell’incontro saranno alcune fiabe della tradizione sarda rivisitate in chiave moderna da autori come Bruno Tognolini, Luciano Marrocu, Chicco Gallus e Alberto Melis.

Al centro della narrazione due personaggi curiosi e divertenti: Maria Mangrofa, un’orribile gigantessa ghiotta di bambini che, però, troverà pane per i suoi denti grazie all’astuzia dei piccoli protagonisti, e Maschinganna, pronta a tendere un inganno a un papà ma destinata a fare i conti con il coraggio dei bambini.

A guidare il pubblico tra avventure, colpi di scena e sorrisi sarà il team dell’Associazione Manialia, che accompagnerà i partecipanti in un viaggio tra tradizione e contemporaneità, valorizzando il patrimonio narrativo dell’isola con un linguaggio coinvolgente.

L’evento è gratuito ed è promosso dal Comune di Arzachena nell’ambito delle attività dei Servizi sociali. E per rendere il pomeriggio ancora più speciale, è prevista anche una gustosa merenda per tutti i bambini. Un’occasione da non perdere per condividere storie, emozioni e momenti di comunità. Prossimi appuntamenti mercoledì 11 marzo, sempre alle 17:00 con la “Caccia al tesoro al museo Labenur e sabato 2 marzo ma alle 10:00 con i “Ceramisti nuragici all’opera, modelliamo l’argilla a colombinio”.

