La Sagra del Carciofo di Samassi, quest'anno alla sua 36^ edizione, presenta un ricco programma che si svolgerà nelle giornate dal 12 al 15 marzo. Quattro giorni dedicati alla degustazione di prodotti tipici e del carciofo, laboratori didattici, conferenze tematiche, manifestazioni sportive e spettacoli. Ma non solo: la sagra ha infatti l'obiettivo primario di proseguire nella valorizzazione delle già eccellenti realtà produttive agricole e artigianali del Medio Campidano e le bellezze materiali e immateriali del territorio.

Le giornate della sagra dedicate al carciofo saranno raccontate e spiegate in anteprima dagli amministratori locali e dai partners coinvolti, durante la conferenza stampa convocata per giovedì 5 marzo alle 10.30 nella sala al primo piano della Camera di Commercio di Cagliari, Largo Carlo Felice 72. La sagra è stata voluta e organizzata dal Comune e dalla Pro Loco di Samassi e i partners sono la Camera di Commercio di Cagliari e Oristano, Fondazione di Sardegna, l'Agenzia Laore Sardegna, l'Atletica Mariano Scano, l'Associazione Internazionale Città della Terra Cruda, il Gruppo Azione Locale (GAL) Campidano, la Coldiretti Sardegna, la società cooperativa La Collettiva di Samassi.

