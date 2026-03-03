Si intitola “8 passi nella natura” la rassegna del Nuovo Cineclub Oristanese che domani, 4 marzo, alza il sipario sulla stagione primaverile. Un percorso in otto tappe dedicato all’ambiente e al rapporto, spesso complesso, tra uomo e natura. L’iniziativa, realizzata in collaborazione con il Club Alpino Italiano, accompagnerà il pubblico ogni mercoledì fino al 22 aprile, alle 20.15, nell’aula magna del liceo classico De Castro, in piazza Aldo Moro a Oristano.

Ad aprire la rassegna domani sera sarà “Captain Fantastic” di Matt Ross, storia di una famiglia che sceglie di vivere lontano dalla società consumistica. L’11 marzo spazio a “L’ultimo lupo” di Jean-Jacques Annaud, ambientato nelle steppe mongole. Tra i titoli in programma anche “Home” di Yann Arthus-Bertrand, proposto dal Cai, “Il ragazzo selvaggio” di François Truffaut e “Il tempo si è fermato” di Ermanno Olmi.

Completano il cartellone “The New World” di Terrence Malick e “Il vento fa il suo giro” di Giorgio Diritti, fino all’ultimo appuntamento del 22 aprile, scelto dai soci. Per assistere alle proiezioni è necessaria la tessera FICC, al costo di 5 euro, valida per tutte le serate del 2026. Il tesseramento è aperto dalle 19.30 prima di ogni film.

