Sabato 7 marzo 2026, alle ore 19, presso il Cinema Casablanca di Ossi, si terrà la proiezione del film “Le Cicogne di Chernobyl” con ingresso gratuito. L’iniziativa si inserisce nel calendario delle attività culturali e di sensibilizzazione promosse dall’amministrazione comunale e rappresenta un momento di memoria collettiva e riflessione in occasione del 40° anniversario del disastro nucleare di Chernobyl (1986–2026).

Il film, diretto da Karim Galici e prodotto da Cittadini del Mondo – Cinema per il Sociale, con la collaborazione di RAI Sardegna e RAI Teche, è il primo lavoro cinematografico italiano interamente dedicato all’esperienza dell’accoglienza solidaristica dei minori provenienti dai territori contaminati.

Durante la serata interverranno Giuseppe Carboni, produttore esecutivo del film e storico organizzatore in Sardegna delle accoglienze dei minori provenienti dalle aree contaminate, e Inna Naletko, docente e figura di riferimento nei percorsi di mediazione culturale legati ai progetti di ospitalità. L’evento è promosso dal Comune di Ossi in collaborazione con la Fondazione di Sardegna, il Cinema Casablanca – Circolo Cinematografico F.I.C.C. e l’Associazione Cittadini del Mondo.

