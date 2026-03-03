Si terrà domenica 8 marzo La 23ª Sagra della Zipola porta a Narbolia una giornata dedicata ai sapori autentici e alle tradizioni più vive dell’Isola. Protagoniste assolute saranno Is Zipuas a Bentu, riconosciute come prodotto agroalimentare tradizionale, simbolo dell’identità gastronomica del paese. Accanto a loro, le comunità di Bonarcado, Busachi, Cuglieri, Nurachi, Ottana, Seneghe, Solarussa e Zeddiani, che arricchiranno la festa con le loro specialità carnevalesche.

Oltre al gusto, anche momenti di cultura e spettacolo: musica con il gruppo Poesias, rievocazione medievale dell’associazione La Sala d’Arme Le Quattro Porte, l’esibizione dei Gigantes di Sennori, un’escursione ai nuraghi Aresti e Lizzos,stand artigianali e punti ristoro.

Una giornata di profumi, sapori e comunità, dove la tradizione diventa festa e Narbolia si conferma cuore pulsante della cultura gastronomica sarda.

