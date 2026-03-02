Un concorso di idee per la realizzazione di un Monumento commemorativo dedicato ai Caduti dell'affondamento del peschereccio "Onda", avvenuto nel mare del Golfo dell’Asinara il 6 maggio 1943. Una vicenda che resta nel ricordo della comunità turritana.

Il Comune di Porto Torres ha convocato la commissione Cultura, giovedì 5 marzo alle ore 15.30, per discutere la predisposizione di un concorso, volto a realizzare un'opera in memoria dei sette caduti del peschereccio appartenente alla Regia Marina.

Sette delle dieci persone che componevano l'equipaggio dell'Onda che, durante la guerra, da dragamine venne impiegata come peschereccio, con il permesso di pescare nel Golfo dell'Asinara, per sfamare la popolazione e le truppe di stanza nella città turritana: una funzione fondamentale per la sopravvivenza di tutti. Il suo equipaggio era formato da dieci persone che effettuavano la pesca a strascico in quelle acque.

La mattina del 6 maggio 1943, quindi, l'Onda salpò da Porto Torres in direzione Punta Falcone con a bordo nove uomini, dato che il macchinista Sergio Del Giudice ottenne un permesso per motivi familiari e non partì.

Il sommergibile britannico Safari, del tenente Richard Barklie Lakin, quella mattina fece il suo ingresso nel Golfo dell'Asinara e avvistò l'imbarcazione della marina con il suo equipaggio intento a pescare e aprì il fuoco per 46 volte in direzione del peschereccio. Ben 40 cannonate andarono a segno e fecero affondare in pochissimo tempo la piccola nave con il suo equipaggio.

