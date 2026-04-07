Venerdì 10 aprile, alle ore 19.00, il Teatro del Carmine di Tempio Pausania ospiterà una serata speciale dedicata a Renzo Arbore, figura popolare dello spettacolo italiano. Protagonista dell’incontro sarà Gianni Garrucciu, che presenterà il volume Renzo Arbore, bontà vostra (Rai Libri), un viaggio tra vita, opere e pensiero dell’artista foggiano, raccontato con uno sguardo insieme critico e umano.

A impreziosire l’evento, condotto da Maria Pintore, la presenza dei Bertas, storica formazione che celebra 60 anni di carriera. Il dialogo sul palco sarà arricchito da materiali video che ripercorrono momenti significativi della carriera di Arbore e della band, inclusa la loro prima apparizione televisiva.

Non mancheranno intermezzi musicali a cura della Banda Musicale Città di Tempio Pausania, per una serata che unisce racconto, memoria e spettacolo. L’iniziativa, promossa da Noi Sardegna con il patrocinio del Comune, è a ingresso gratuito e aperta a tutti.

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