Prosegue il percorso di valorizzazione dell’enoturismo in Sardegna con un appuntamento dedicato agli operatori del settore, alle imprese e alle istituzioni interessate a rafforzare l’offerta turistica legata al patrimonio vitivinicolo dell’isola. Oggi, venerdì 22 maggio, alle ore 17, nella Sala del Consiglio Comunale di Calangianus, si terrà il seminario territoriale dal titolo “Creazione del Modello Enoturistico Territoriale”, promosso nell’ambito delle attività della Rete Enoturismo Sardegna (RES).

L’incontro rappresenta un’importante occasione di confronto e approfondimento sulle nuove prospettive del turismo esperienziale e sulle strategie necessarie per costruire un sistema integrato capace di mettere in rete aziende vinicole, operatori turistici, amministrazioni locali e realtà produttive del territorio.

A guidare i lavori saranno due figure di rilievo nazionale nel campo dello sviluppo territoriale e della formazione. Fausto Faggioli, presidente di Albatros Rete e EARTH Academy Project, illustrerà le opportunità offerte dal marketing territoriale e dai modelli di cooperazione tra imprese, strumenti sempre più centrali per accrescere l’attrattività delle destinazioni rurali. Al suo fianco Luciano Donato Marino, presidente del Gruppo ETN Education and Training Network e di Axonforce, che approfondirà il ruolo dell’innovazione e delle competenze nella costruzione di progetti capaci di generare valore per le comunità locali.

L’obiettivo del seminario è contribuire alla definizione di un modello condiviso di enoturismo territoriale che valorizzi le eccellenze produttive della Sardegna, favorendo la collaborazione tra i diversi attori della filiera e promuovendo un’offerta turistica autentica, sostenibile e competitiva.

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