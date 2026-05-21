Coinvolgere i giovani, ascoltare le loro esigenze, avvicinarli ad un appuntamento importante come quello con le urne.

Sono questi i motivi che ispirano la scelta dell’unica lista in campo a Ghilarza, “Uniti per crescere” che per domani 22 maggio alle 18, al Bar La Torre, ha organizzato un aperitivo con i ragazzi tra i 18 e i 23 anni, chi in pratica sinora non ha mai votato per le Comunali.

“C’è stato un tempo in cui avremmo voluto che qualcuno lo facesse per noi. Quando avevamo la vostra età, avremmo voluto un’occasione così: un momento informale, davanti a un aperitivo, dove la politica non fosse un argomento lontano ma un confronto tra pari”, scrive il gruppo guidato da Eugenia Usai sui social rivolgendosi ai ragazzi. Ed ancora: “Oggi quella possibilità vogliamo darla noi a voi. La nostra lista, Uniti per Crescere, è fatta da diversi giovani che hanno a cuore i bisogni delle nuove generazioni. Abbiamo scelto di metterci la faccia perché crediamo che Ghilarza abbia bisogno di nuova energia, di sguardi freschi e di chi vive il paese ogni giorno, tra studio, lavoro e passioni. Per questo vi aspettiamo all’aperitivo: sarà un momento per conoscerci, per raccontarvi cosa vogliamo fare e, soprattutto, per ascoltare le vostre richieste”.

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