Dopo l’ottima riuscita degli eventi Memorie di Sardegna e Radici Sonore, Itinerari in Sardegna si prepara a vivere il suo terzo e ultimo appuntamento Dai monti al mare. Domenica il nuovo itinerario dedicato al turismo sportivo ed esperienziale si svilupperà a partire dalle 8.30 tra Oliena, Dorgali e la Valle di Lanaitto, nel cuore del Supramonte. La partecipazione è gratuita ma occorre prenotarsi.

Un’esperienza immersiva tra trekking, kayak, mountain bike, arrampicata e scoperta del territorio per raccontare una Sardegna autentica, dinamica e profondamente legata alla propria natura. Risultano già sold out le esperienze di kayak e il trekking a Tiscali, tra le attività più richieste dell’intero itinerario.L’iniziativa punta a valorizzare uno dei territori più suggestivi dell’Isola attraverso attività outdoor capaci di unire sport, paesaggio e identità locali in un unico grande racconto collettivo.

Un percorso che attraversa il cuore del Supramonte mettendo insieme mare e montagna, natura incontaminata, benessere e promozione del territorio, con esperienze dedicate alla scoperta lenta dei luoghi e del patrimonio ambientale e culturale dell’area.

«La Sardegna ha tutte le peculiarità per diventare una delle grandi destinazioni del turismo attivo e sostenibile del Mediterraneo – spiega Rosario Musmeci, presidente dell’Aps Camperisti Torres –. Con questo progetto finanziato dalla Regione Sardegna con l’Assessorato della Pubblica Istruzione, Sport e Cultura, abbiamo voluto costruire esperienze autentiche, declinate in tre direttrici tematiche, capaci di valorizzare comunità, territori e identità locali attraverso cultura, tradizioni, ambiente e partecipazione».

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