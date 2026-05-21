Sarà Pau ad ospitare il finale di stagione di “Sentieri d’Arci”. Sabato 23 maggio è in programma l’ultima, suggestiva, tappa primaverile dell’evento ideato e lanciato dal Consorzio del Parco Naturale Regionale, che nei mesi di maggio, settembre e ottobre si propone di far scoprire ai visitatori l’identità del territorio, immersi nella natura del Monte Arci. Per quanto riguarda il sentiero di Pau, ci si immergerà nell'atmosfera del “Bosco da fiaba” e si passerà per i panorami del belvedere di “Beda Manca”. Un appuntamento dedicato a chi ama il trekking, la storia del Monte Arci in compagnia. Il percorso sarà di circa 8 chilometri, con un dislivello di 200 metri, di difficoltà media/facile. Il ritrovo è previsto per le 15.30, con partenza alle 16. Nel corso del pomeriggio sono previste l’accoglienza con merenda, l’escursione guidata, la degustazione finale con prodotti tipici e un gadget esclusivo dell’evento.

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