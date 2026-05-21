Fede, tradizione e cultura secolare, momenti suggestivi che accompagnano la festa dei Santi Martiri Turritani. La comunità di Porto Torres si prepara per la Festha Manna, tre giornate di festeggiamenti e riti religiosi in onore dei santi patroni, Gavino, Proto e Gianuario. Un cammino che ha inizio sabato 23 maggio alle ore 22 dalla Cattedrale di San Nicola di Sassari, quando partirà il “Pellegrinaggio Notturno” curato dell’Arcidiocesi di Sassari e diretto alla Basilica di San Gavino. Qui alle 3 verrà celebrata la Messa del Pellegrino. Il giorno successivo, nella domenica di Pentecoste, alle 17, davanti alla chiesetta di Balai Vicino la rievocazione storica in abiti medievali tradizionali “Il Sogno di Comita” a cura dell’Associazione Giudicato di Torres. Più tardi, alle 18, nel Parco di Balai si terrà la celebrazione eucaristica presieduta da monsignor Salvatore Masia e concelebrata dai parroci e sacerdoti e della città' davanti ai simulacri lignei dei tre martiri che, dal 3 maggio hanno sostato nella cripta sotterranea della basilica di San Gavino, a causa dei lavori nella chiesetta di Balai. Dai qui alle 19 prenderà il via la solenne processione che accompagnerà il ritorno dei Martiri turritani nella chiesa millenaria. Lunedì 25 maggio alle 10.30, sempre nella Basilica si terrà il Solenne Pontificale presieduto dall’Arcivescovo metropolita Francesco Soddu e concelebrato dai parroci e dai sacerdoti della diocesi che terminerà con il tradizionale scambio delle chiavi tra i sindaci di Porto Torres e Sassari, un rito simbolico che rappresenta la comunione tra le due città. La funzione sarà trasmessa in diretta televisiva dall’emittente Videolina al canale 10 del digitale terrestre e sul canale 819 di Sky e TivùSat, in streaming su www.videolina.it e nell’app L’Unione Digital.

Alle 11 prenderà il via la Processione in onore del Santissimo Sacramento che terminerà con la benedizione del mare nell'area portuale. La festa religiosa sarà accompagnata da una serie di eventi collaterali, tra cui si inserisce il concerto di Francesco Gabbani.

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