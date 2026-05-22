Non è casuale la scelta dell'Università di Sassari come sede dell’assemblea della Conferenza Nazionale Universitaria dei Poli Penitenziari (CNUPP). L'ateneo sassarese vanta infatti un numero di iscritti tra i detenuti che oscilla tra 60 e 70 studenti, praticamente il triplo della media nazionale. E negli ultimi 5 anni si sono laureati ben 25 detenuti o ex detenuti.

Saranno l'Aula Magna, l'Ersu, il Dipartimento di Giurisprudenza e il carcere di Bancali a ospitare gli appuntamenti della tre giorni (dal 28 al 30 maggio) tra esperti e responsabili dell'attività didattica all’interno degli istituti penali. L’iniziativa è organizzata dal Polo Universitario Penitenziario (PUP) dell’Università di Sassari, coordinato da Emmanuele Farris, membro del Consiglio Direttivo CNUPP, in stretto raccordo con la CNUPP e con il fondamentale contributo dell’ERSU di Sassari presieduto da Daniele Maoddi, membro del Comitato esecutivo nazionale Andisu con delega all’Inclusione e alle politiche sociali.

Collaborano inoltre il Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria (PRAP), l’Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna (UIEPE), il Centro Giustizia Minorile (CGM), la Fondazione di Sardegna, l’Azienda Speciale Parco di Porto Conte e le associazioni Antigone e Oltre i Muri. Alla CNUPP, presieduta da Giancarlo Monina dell’Università Roma Tre, aderiscono 55 università pubbliche e private italiane, al fine di facilitare l’accesso agli studi universitari a quasi 2 mila persone sottoposte a provvedimenti dell’autorità giudiziaria, prevalentemente in contesto carcerario.

Venerdì 29 maggio, alle ore 9.30 nella sala conferenze dell’ERSU Sassari, saràsottoscritto il protocollo di collaborazione tra CNUPP e ANDISU, finalizzato a rafforzare e promuovere su scala nazionale forme di collaborazione e scambio di buone pratiche tra i Poli Universitari Penitenziari e gli organismi per il diritto allo studio universitario. La firma dell’accordo rappresenta uno dei momenti centrali dell’assemblea nazionale e si inserisce nel solco delle esperienze maturate nel territorio sassarese attraverso la collaborazione tra Università di Sassari ed ERSU nell’ambito del PUP locale.

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