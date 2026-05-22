In merito all’ articolo pubblicato ieri riguardo la situazione rifiuti ad Arzachena, l’Amministrazione comunale, precisa intanto che “l’obiettivo primario resta la tutela dell’immagine del territorio, il mantenimento del decoro urbano e l'efficace radicamento di un sistema di raccolta differenziata moderno, efficiente e all’altezza delle attuali sfide ambientali”.

“Siamo di fronte a una complessa riorganizzazione del servizio insieme a una nuova azienda che, per la prima volta, opera ad Arzachena” afferma l’assessore all’Ambiente, Michele Occhioni. “Il nostro è un Comune vasto e strutturalmente complesso, caratterizzato da una capillare antropizzazione dell’agro e da borghi interessati da forti flussi turistici stagionali. Si tratta spesso di visitatori stranieri con tempi medi di permanenza di 4-5 giorni, dinamica che rende complessa l'assimilazione immediata delle nostre regole di conferimento. Siamo consapevoli dei fenomeni di abbandono indecoroso e li combattiamo quotidianamente a tutela della destinazione. Accogliamo, quindi, con rispetto e spirito costruttivo l’attività dei volontari del Comitato Amici di Baja Sardinia, che ringraziamo per i contributi propositivi, come la differenziazione cromatica dei contenitori, ma queste iniziative sono già attive e previste per legge. Il nuovo gestore del servizio inoltre, ha presentato un progetto che comprende una specifica campagna di informazione e di comunicazione all’utenza, completa di materiali grafici, slogan e loghi, che costituiscono parte integrante degli obblighi contrattuali. Tali contenuti devono essere realizzati e diffusi secondo le modalità e le tempistiche previste, e il Comune è chiamato a verificarne la corretta attuazione. Come ogni transizione profonda – afferma ancora l’assessore Occhioni - servono tempi tecnici di assestamento e la collaborazione di tutta la comunità”.

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