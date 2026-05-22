I sorrisi dei protagonisti raccontano meglio di qualsiasi parola il successo del progetto. Nella foto, scattata ieri davanti a un supermercato di La Maddalena, Chicca, Federico, Antonio, Francesco e Tonino erano infatti impegnati dietro una bancarella ricca di verdure coltivate con le proprie mani, frutto di mesi di lavoro e dedizione, sono stati offerti ai cittadini nell’ambito di un mercatino solidale che rappresenta uno dei momenti più significativi del percorso educativo e inclusivo promosso dall’associazione Arcobaleno ODV.

L’iniziativa rientra nel progetto “Ragazzi dal pollice verde”, nato grazie al sostegno del Parco Nazionale dell’Arcipelago di La Maddalena nel 2020. Le restrizioni legate alla pandemia ne hanno ritardato l’avvio operativo, che è avvenuto nel 2021 a Caprera, presso il Centro di Educazione Ambientale (CEA), dove il progetto è proseguito fino al 2023. Nel biennio 2024-2025 l’attività è stata finanziata dal Comune di La Maddalena e trasferita negli spazi del palazzo scolastico, dove è tuttora presente un orto sostenuto dall’associazione.

Per il 2026 il progetto è stato nuovamente finanziato dal Parco Nazionale ed è tornato nella sede del CEA di Caprera, con nell'intento di garantire continuità a un’esperienza che negli anni ha dimostrato il suo valore sociale. Non si tratta soltanto di coltivare ortaggi, ma di costruire percorsi di autonomia, responsabilità e partecipazione attiva. Sono gli stessi ragazzi a partecipare alla gestione di una parte delle risorse raccolte, destinate sia al mantenimento dell’orto sia a piccole spese personali, imparando così a gestire responsabilmente il denaro e ad affrontare, passo dopo passo, le sfide della vita quotidiana.

Determinante il contributo delle educatrici della Cooperativa Futura, di alcuni volontari, della coordinatrice Giuseppina Bellu, dei genitori.

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