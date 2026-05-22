Tanta musica e divertimento, proprio come avrebbe voluto Ale Massessi, il dj (e imprenditore turistico) di Villaputzu scomparso in un incidente stradale nel novembre del 2021 a soli 38 anni. Sarà così anche il quinto memorial “Ale and Friends” in programma a Costa Rei (Muravera) domenica 24 maggio sulla spiaggia del Sunshine Rei (lo stabilimento gestito oggi dal fratello Danilo assieme alla famiglia).

Sul palco a partire dalle 12 si alterneranno artisti e protagonisti della scena musicale isolana e nazionale, tra cui Carolina Marquez, Haiducii, Samuele Sartini, Mark Lanzetta e Marco Marongiu. Presenti anche diversi vocalist e dj amici di Alessio, uniti per ricordarne la passione e il grande contributo dato al mondo dello spettacolo sardo. Nove ore (si terminerà alle 21) per ballare, brindare e fare festa. Il modo migliore per ricordare, appunto, uno dei ragazzi più amati nel Sarrabus e non solo. Un ragazzo che aveva tanti sogni: uno era quello di valorizzare sempre più la località di Costa Rei e della sua Porto Corallo (lungomare di Villaputzu).

Nella primavera del 2022 il primo memorial organizzato dagli amici. Appuntamento che prosegue ogni anno ed è arrivato, appunto, alla quinta edizione. Per chi prenderà parte al memorial (ingresso gratuito) c’è la possibilità di prenotare un box per il pranzo.

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