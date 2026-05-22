Domenica 24 maggio, a Gonnostramatza, è in programma la proiezione del video “Testimòngius de Vida”. A partire dalle 16.30, negli spazi del teatro parrocchiale in piazza San Michele, si potrà partecipare alla proiezione del video delle interviste che vedono come protagonisti gli anziani di Gonnostramatza. Un’idea nata in occasione della giornata dedicata agli anziani, grazie alla quale si è avuta la possibilità di raccogliere un frammento di storia contemporanea del paese, quella relativa alla seconda metà del ‘900, raccontata dalla voce di alcuni protagonisti.

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