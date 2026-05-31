Una riflessione appassionata sulla storia politica e civile dell’Italia dalla fine della Seconda guerra mondiale fino ai giorni nostri. L'ex deputato e senatore Gavino Angius ha scelto la sua Sassari per la prima nazionale della presentazione di "Ambizione e disincanto. Storie e ombre della Repubblica". L'appuntamento è per giovedì alle 18 nella Sala Angioy dell'ex Palazzo della Provincia.

Muovendosi tra memoria personale, analisi storica e giudizio politico, Gavino Angius ripercorre i momenti cruciali che hanno segnato la nascita e lo sviluppo della Repubblica: la Resistenza, la costruzione della Costituzione, le tensioni della guerra fredda, le trasformazioni sociali del dopoguerra, gli anni della violenza politica e delle stragi, fino alla crisi della politica e ai cambiamenti più recenti del panorama istituzionale.

Attraverso episodi, ricordi e analisi, l’autore si interroga sul rapporto tra antifascismo, memoria e presente, chiedendosi se gli ideali che hanno fondato la Repubblica siano stati pienamente realizzati o se, al contrario, la storia italiana sia stata segnata da profonde fratture e da persistenti ombre. Il libro propone così uno sguardo critico e insieme partecipe su ottant’anni di storia nazionale, invitando il lettore a riflettere sul futuro della democrazia e sul valore della memoria come strumento indispensabile per comprendere il presente.

Organizzano Associazione culturale 25 Aprile e Sinistra Futura con la collaborazione di Koinè Ubik Libreria Internazionale.

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