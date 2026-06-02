Sassari, prima volta della Brigata Sassari in 111 anni di storia come Guardia d'Onore al QuirinaleI militari hanno assicurato il servizio schierandosi con la Bandiera di Guerra del Reggimento
Prima volta della Brigata Sassari come Guardia d’Onore al Quirinale in 111 anni di storia. Oggi il 151° Reggimento fanteria “Sassari” ha prestato servizio nel Palazzo del Quirinale in occasione dell’80° anniversario della Festa della Repubblica.
I militari hanno assicurato il servizio di Guardia d’Onore schierandosi con la Bandiera di Guerra del Reggimento, da poco decorata con la Medaglia d’Argento al Valore dell’Esercito per le attività condotte in Libano tra agosto 2024 e febbraio 2025.
La Brigata Sassari ha partecipato anche alla parata militare, tenutasi lungo i Fori Imperiali di Roma, facendo sfilare la sua banda musicale che ha eseguito l’inno “Dimonios”.
Il Reggimento ha un ruolo attivo nel dispositivo Strade Sicure nella capitale, che consiste in attività di pattugliamento e presidio dei principali punti sensibili della città.