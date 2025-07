Martedì 29 luglio, alle ore 10, con l’inaugurazione ufficiale del restaurato Monumento ai Caduti di tutte le Guerre e delle rinnovate piazze Marginesu e Garibaldi, la città di Sorso vivrà un momento storico.

Un evento solenne e carico di significato, un’occasione unica per onorare il sacrificio dei nostri concittadini caduti in guerra e il culmine di un importante percorso di rigenerazione urbana. Alla cerimonia prenderanno parte, con grande riconoscenza da parte dell’Amministrazione comunale, le massime autorità civili, militari e religiose del territorio. Accanto al Sindaco Fabrizio Demelas, alla Giunta e al Consiglio comunale, saranno presenti il consigliere regionale Antonello Peru; il Questore di Sassari Filiberto Mastrapasqua ; il viceprefetto di Sassari Marcello Oggianu; il Magnifico Rettore dell’Università di Sassari Gavino Mariotti; il Generale di Brigata Andrea Fraticelli e il Primo Luogotenente Riccardo Delogu della Brigata Sassari; il Colonnello Massimiliano Pricchiazzi, Comandante provinciale Carabinieri di Sassari; il Tenente Colonnello Attilio Turco della Guardia di Finanza; il Capitano di Fregata Mirko Orrù della Capitaneria di Porto di Porto Torres; la Capitano Angela Bellomo, della Compagnia dei Carabinieri di Porto Torres; il Maresciallo Gianluca Porcheddu, Comandante della Stazione dei Carabinieri di Sorso, il comandante dei Vigili del Fuoco di Sassari Antonio Giordano, e l’Ordinario militare per l’Italia, Sua Eccellenza Monsignor Gian Franco Saba. Parteciperanno, inoltre, l’amministratore straordinario della Città Metropolitana di Sassari Gavino Arru e i sindaci Giuseppe Mascia (Sassari), Massimo Mulas (Porto Torres), Rita Vallebella (Stintino), Nicola Sassu (Sennori), Maria Lucia Tirotto (Castelsardo), Raimondo Cacciotto (Alghero), Toni Faedda (Olmedo), e Luigi Pinna (Chiaramonti).

A rendere ancora più solenne la giornata sarà la presenza del Picchetto armato della Brigata Sassari e di due Sassarini in uniforme storica, insieme con i rappresentanti di Polizia municipale, Compagnia Barracellare, Cisom, Associazione nazionale Carabinieri, Sezione Sorso-Sennori, Associazione nazionale Alpini - Sezione Sardegna, Associazione nazionale Brigata Sassari, e di tutte le associazioni culturali della Città, a rendere omaggio ai caduti di tutte le guerre e al Monumento stesso, realizzato nel 1973 dal maestro ceramista e scultore Giuseppe Silecchia su incarico dell’allora sindaco Giuseppe Borio e oggi restituito alla comunità dopo un attento restauro. In concomitanza con la cerimonia solenne in onore dei caduti saranno ufficialmente riaperte, dopo la conclusione dei lavori di riqualificazione, le piazze Marginesu e Garibaldi, restituite alla comunità in una veste più moderna, accessibile e inclusiva.

