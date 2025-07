Nuovo atto del concorso di Miss Universo nell’Isola: la manifestazione organizzata da Alessia Ghisoni e Cinzia Murgia, imprenditrici regine del wedding, uniche detentrici del marchio Miss Universe per la Sardegna, arriva a Pula.

Appuntamento domani, venerdì 25 luglio alle 21 in Piazza del Popolo, in passerella ci saranno anche le creazioni della sartoria Modolo.

“Il nostro Miss Universo è un concorso d’importanza internazionale che rappresenta valori di condivisione quali l’uguaglianza, la promozione del territorio, della cultura e delle tradizioni ma anche, e soprattutto, la valorizzazione di tutte le donne e di tutti coloro che per un motivo o un altro rappresentano una diversità fisica o culturale”, dicono Murgia e Ghisoni. Da quest’anno il concorso di bellezza nato negli Stati Uniti nel 1952 punta ad abbattere ogni barriera per portare in passerella quanto nelle piazze il valore dell’inclusione sociale. La bellezza delle ragazze sul palco, i luoghi più suggestivi di una delle località turistiche più importanti dell’Isola: a impreziosire la tappa di Pula, gli abiti della sartoria Modolo, che torneranno in passerella a distanza di un anno e mezzo dalla scomparsa del suo fondatore. La conduzione sarà affidata ancora una volta ad Anthony Peth, affiancato da Luciana Ledda interprete Lis (lingua dei segni) in co-conduzione e traduzione simultanea.

Walter Cabasino, sindaco di Pula, è pronto ad accogliere l’importante kermesse: “Il nostro paese sta diventando sempre di più il punto di riferimento di importanti rassegne delle eccellenze sartoriali. Abiti che racchiudono in sé la nostra storia, la nostra cultura e la nostra identità. Un merito degli organizzatori della sfilata è sicuramente quello di saper unire momenti di relax e ricreativi a tematiche riconducibili all’inclusione”.

Donatella Fa, assessora al Turismo, vede in Miss Universo un'importante vetrina per Pula: “Questi appuntamenti sono particolarmente importanti dal punto di vista turistico in quanto promuovono il territorio, le nostre eccellenze, la nostra cultura e le nostre tradizioni in un modo del tutto diverso”.

Paolo Trudu, presidente della Proloco, spiega come l’appuntamento incarni lo spirito della sua associazione: “Miss Universo è per noi un’opportunità reale e che ci dà l’opportunità di rendere visibili e veicola in modo elegante e con gusto queste nostre finalizzazioni”. Dalla Sartoria Modolo, anticipano cosa dovrà aspettarsi il pubblico di Pula: “A poco tempo dalla scomparsa del nostro grande maestro, scegliamo di essere presenti, insieme ai suoi eredi, a uno dei più importanti concorsi che valorizzano e danno opportunità alle ragazze. Come sempre, porteremo in passerella ciò che più ci rappresenta: la tradizione, l’umiltà e l’eleganza della nostra terra”.

