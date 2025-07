È festa per tre giorni, con la sagra più antica della cittadina, che diventa anche un momento di riflessione e di inclusione.

È San Pantaleo, il santo del miracolo, che si festeggia tra domani e domenica sera, con una serie di manifestazioni importanti e coinvolgenti. Si inzia domani, con i giochi per bambini, nella piazza San Francesco. Attesa la sfilata a cavallo per le vie del centro, con la manifestazione curata dall'associazione Cavalieri Macomer. In serata, in piazza San Francesco l'esibizione del coro "Melchiorre Murenu", al quale seguirà la gara di poesia, con i poeti Dionigi Bitti e Giuseppe Porcu, accompagnati da "Su cuncordu Macumeresu". Sabato, negli impianti sportivi di Sertinu, l'atteso appuntamento col celebre cantante Mr. Rain. Per la circostanza il comitato ha pensato e voluto riservare uno spazio importante all'intero della struttura per accogliere le persone disabili. Saranno i volontari dell'Oftal (l'associazione che raccoglie i disabili e malati dell'intera isola per il trasporto a Lourdes), a coordinare la partecipazione al concerto anche dei sofferenti, soprattutto i giovani. Domenica sera, in piazza San Francesco si esibirà il coro "Citta di Macomer", al quale seguirà il gruppo etnico "Boghese e ballos".L'organizzazione della festa è affidata al comitato composto dai "Fedales 1980", presieduto dal parroco padre Andrea Rossi.

"L'obiettivo - è scritto in una nota del comitato - è quello di accontentare il maggior numero di persone, quindi anche quelle che non possono farlo autonomamente. Dopo più di vent’anni, portiamo a Macomer un cantante di fama nazionale che dovrebbe richiamare un pubblico variegato da tutta la Sardegna. Il nostro obiettivo è dare alla nostra cittadina l'importanza che merita".

I festeggiamenti religiosi prevedono, per domenica mattina, la processione con il simulacro del Santo, accompagnata dai cavalieri in costume e con la messa solenne, che sarà celebrata nella antica chiesa parrocchiale intitolata proprio al Santo festeggiato.

