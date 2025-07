Ritorna a Porto Torres la grande festa gastronomica dedicata al tonno, un evento all’insegna del buon cibo, della musica e del divertimento. La Sagra del Tonno, in programma sabato 26 luglio dalle ore 19 nella piazza Museo del Porto e via Antonietta Bassu, presenta menù a base del prelibato prodotto ittico tra i più amati della tradizione marinara locale, disponibile anche con opzioni gluten free (caserecce con sugo di tonno, trancio di tonno ai ferri, vino e acqua).

Durante la serata ci sarà spazio per l’intrattenimento musicale e la grande comicità. Ad aprire l’evento sarà il live show di Kikko Solinas, alle ore 18.30, mentre alle ore 21 andrà in scena il big spettacolo di Gian Luca Fubelli (Scintilla), noto attore, comico e conduttore televisivo.

A chiudere la manifestazione, l’esibizione del gruppo folk Santu Bainzu con musica e balli della tradizione sarda. L’evento è organizzato dall’associazione Aps Maestrale Porto Torres con il patrocinio del Comune di Porto Torres. Domani, venerdì 25 luglio, è prevista la “Gara delle vasche da bagno”, trasformate in originali e fantasiosi carri, evento goliardico in via Mare – fronte passeggiata coperta. L’iniziativa in programma dalle 19 è organizzata dalla Pro Loco di Porto Torres con il patrocinio del Comune di Porto Torres.

