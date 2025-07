Nel fine settimana Dolianova rinnova il voto a San Pantaleo, santo patrono del paese.

Si parte sabato prossimo, alle 18, con il canto dei primi vespri e la messa della vigilia nella Cattedrale intitolata al martire di Nicomedia, vittima delle persecuzioni di Diocleziano. Alle 21, cena comunitaria nel piazzale dell’oratorio. Domenica sera dopo canto dei secondi vespri in programma alle 18.30, ci sarà la messa solenne presieduta dall’arcivescovo di Cagliari mons. Giuseppe Baturi.

Alle 20, dalla Cattedrale di San Pantaleo, partirà la processione accompagnata dalla Confraternita del Santo Rosario, dai gruppi in costume di Dolianova, Serdiana e Settimo San Pietro e dalla banda del Circolo Musicale Parteollese.

La processione attraverserà via Piovella, Corso Repubblica, via Mazzini, Via Trieste, via Carducci, via Cavour, via Trento e via Vescovado che, per l’occasione, saranno chiuse al traffico fino alle 21. La festa si concluderà alle 22 con uno spettacolo di fuochi d’artificio nel sagrato della Cattedrale.

