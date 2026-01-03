Evento speciale per l’Epifania che chiude il ricco cartellone programmato e organizzato dal Comune. Lunedì 5 gennaio alle 16 grande festa per l’avvento della Befana con la sua tipica calza carica di doni, dolciumi e anche carbone. Con il contributo prezioso dei Vigili del Fuoco della caserma di Cuglieri che adopereranno tecniche alpinistiche, la Befana farà la sua discesa dal campanile del Seminario, incantando i bambini, e non solo, amanti dell’antica tradizione. La serata di festa, in attesa dei doni della simpatica vecchietta, proseguirà all'interno delle sale del Seminario con una merenda e giochi per i bimbi. Organizza il Comune di Cuglieri, l’associazione Ampsicora, e il supporto operativo e tecnico dei Vigili del Fuoco di Cuglieri.

La sera di venerdì 2 gennaio grande successo per il concerto “Hope & Joy: Gospel d’inizio anno”, che ha regalato al pubblico un’esperienza intensa e coinvolgente. Nel teatro del Seminario protagonista assoluto della serata il Kerigma Gospel Choir, diretto da Ramona Careddu, che ha guidato il coro in un viaggio musicale di energia, spiritualità e gioia. Le voci, potenti e armoniose, hanno trasmesso un messaggio di speranza e luce, coinvolgendo il pubblico, che ha risposto con calore e con un lungo applauso, lasciandosi trasportare dal ritmo travolgente del gospel e dall’intensità interpretativa dei coristi. L’evento è stato promosso dal Comune di Cuglieri in collaborazione con l’Associazione Culturale Amici della Musica di Cuglieri e la Scuola Civica di Musica del Montiferru “Nino Dispenza”, confermando ancora una volta il valore della musica come strumento di incontro e crescita culturale per la comunità.

