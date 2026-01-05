Con l’avvento dell’Epifania ultimi appuntamenti natalizi a Sini, Siris e Pompu.

A Sini, lunedì 5 gennaio, con partenza alle 14.30 da piazza Eleonora d’Arborea, ci sarà il “Battesimo di Natale – Tra le Vie dei doni e della Convivialità”, grazie all’associazione “Il Giarino”, con il contributo del Comune e del Consorzio Due Giare. Il programma prevede, nel corso della giornata, i ragazzi de “Il Giarino”, accompagnati dai cavalli vestiti a festa, portare un dono speciale agli anziani con più di 85 anni. Inoltre, inviteranno i più piccoli a svolgere un’esperienza che li aiuterà ad avvicinarsi al mondo dei cavalli; i bambini, infatti, avranno la possibilità di fare, accompagnati da istruttori esperti, il primo giro in sella tra le vie del paese.

A Siris, martedì 6, organizzata dalla Pro loco con il patrocinio del Comune, è in programma la “Castagnata e la Lotteria” per tutte le età.

A Pompu, invece, sempre martedì 6 gennaio, amministrazione comunale e Pro loco invitano i bambini e le loro famiglie alla “Epifania al Circo”, iniziativa che si terrà negli spazi del Centro Sociale del paese, a partire dalle 16.30. Nel corso del pomeriggio ci sarà la distribuzione delle calze e un rinfresco aperto a tutti.

