Prosegue il progetto educativo “Di Arte in Arte”, promosso dall’Istituto Chircas e finanziato dal Comune di Olbia, con le ultime attività in programma dedicate ai bambini e al giorno dell’Epifania. Stasera, a partire dalle 17.00, le vie del centro storico saranno attraversate dalla parata-spettacolo “Musicoleria… aspettando la Befana”.

La partenza è prevista da Piazza Regina Margherita, con arrivo in Piazza Elena di Gallura, dove si terrà lo spettacolo finale. Un’allegra animazione itinerante coinvolgerà grandi e piccoli grazie alla presenza di clown, musica dal vivo, giocoleria, acrobazie e trampolieri. Musicisti e artisti di strada sfileranno lungo il corso in una variopinta parata che culminerà in un cabaret circense, accompagnando l’atteso arrivo della simpatica Befana. L’evento prosegue martedì 6 gennaio, alle ore 17.00, sulla scalinata dell’Ex Scolastico, con il concerto del Movin’g On Up Gospel Choir, diretto da Pina Muroni, appuntamento musicale intenso, capace di coinvolgere il pubblico attraverso le sonorità gospel e l’energia del canto corale.

Nello stesso giorno spazio all’avventura con l’escursione nel Golfo a bordo della Barca di Babbo Natale, a cura di Insula Felix. L’iniziativa, in programma dalle ore 10.00, era inizialmente prevista per il 4 gennaio ma è stata rinviata a causa del maltempo. Un’esperienza suggestiva pensata per far vivere il mare in una veste speciale, tra racconti e panorami incantevoli.

