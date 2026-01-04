Una serata speciale per festeggiare la magia dell'Epifania e l'inizio del nuovo anno. Torna a Donori il tradizionale concerto del 6 gennaio organizzato dal coro polifonico "Sa Defenza". Un concerto che vedrà esibirsi insieme con i padroni di casa diretti da Alessio Pilloni anche il coro polifonico di Sadali e Città di Cagliari diretti da Patrizio Moi e Raimondo Belfiori.

L'appuntamento è per le 18.30 nella chiesa di San Giorgio. Presenta la serata Emma Pes. Ingresso gratuito.

© Riproduzione riservata