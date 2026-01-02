A Porto Torres ritorna la “Befana in piazza”, uno degli appuntamenti più attesi delle festività natalizie a cura della Proloco.

Martedì 6 gennaio, dalle ore 15, piazza Umberto I diventerà il cuore di un pomeriggio di festa dedicato a bambini, famiglie e a chiunque voglia trascorrere qualche ora in allegria.

Protagonista dell’evento il ventriloquo Daniele Contu, che mette in scena esclusivamente personaggi esistiti o esistenti e in situazioni realmente accadute, esasperandone la sofferenza in chiave umoristica. Artista di fama nazionale, Daniele Contu, rielabora la realtà rispettando le regole delle 3P: possibile, plausibile e probabile. Sul palco anche il Musical Cartoon Christmas, seguito da un momento di intrattenimento e comicità insieme a Giggi.

Le befane della Pro loco distribuiranno ai bambini le calze con le caramelle, saranno presenti anche le befane del Vespa club di Porto Torres e le befane del 4x4 Turris off road Porto Torres. Musica, animazione e tante befane accompagneranno il pubblico in un evento pensato per condividere insieme lo spirito dell’Epifania.

