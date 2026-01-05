Baressa, lunedì 5 gennaio il “Concerto di Natale”Appuntamento nella Chiesa Parrocchiale di San Giorgio, a partire dalle 18
Lunedì 5 gennaio, a Baressa, appuntamento con il “Concerto di Natale”.
Nella Chiesa Parrocchiale di San Giorgio, a partire dalle 18, la grande protagonista della serata sarà la musica nel magico clima di Natale, in compagnia del Coro della Scuola Civica di Musica “Alessandra Saba” di Marrubiu.
L’iniziativa è organizzata dal Comune di Baressa che per l’occasione invita la cittadinanza ad un momento speciale di musica, emozione e condivisione. L’ingresso è libero e aperto a tutta la popolazione.