A Porto Cervo il Natale non si spegne con la fine dell’anno, ma continua a vivere e a sorprendere anche nei primi giorni di gennaio. Gli eventi proseguono fino all’Epifania, trasformando il borgo in un luogo sospeso tra luci, musica e tradizioni, dove i Mercatini di Natale diventano punto di incontro per famiglie, residenti e visitatori. Questo pomeriggio di venerdì 2 gennaio, dalle 17:00, l’apertura dei mercatini segna l’inizio della serata, con spettacoli di magia natalizia, giocoleria, danza con il fuoco e animazione itinerante. Alle 18:30 la colonna sonora della serata è affidata alla MI-LA Band, che accompagna il pubblico in un viaggio tra le grandi melodie degli anni ’80 e ’90. La convivialità continua alle 19:00 con la cena tra le casette dei mercatini. Sabato 3 gennaio, sempre dalle 17:00, i mercatini riaprono accogliendo grandi e piccoli. Alle 18:00 il Bowie Circus porta in scena uno spettacolo itinerante.

La musica live dei Santa Fe fa da preludio alla festa in maschera organizzata dall’associazione Porto Cervo, pensata per regalare una serata originale, elegante e ricca di colpi di scena.

Domenica 4 gennaio l’atmosfera resta festosa con l’apertura dei mercatini alle 17:00 e il concerto dei Doc Sound alle 18:00, ideale per trascorrere una serata rilassante tra musica e sapori natalizi.

Lunedì 5 gennaio spazio alle tradizioni corali: dopo l’apertura dei mercatini, alle 18:30 si esibiscono il Coro Golfo Aranci e il Coro Monti. Gran finale martedì 6 gennaio con l’arrivo della Befana, tra caramelle e carbone per i più piccoli, seguito dal concerto live di Luigi Fontana alle 18:30. Il calendario “Natale a Porto Cervo” è organizzato e sponsorizzato da Smeralda Holding, in collaborazione con il Consorzio Costa Smeralda e con il patrocinio del Comune di Arzachena.

