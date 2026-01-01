È in programma domenica 4 gennaio, a Pau, la prima attività del 2026 organizzata dal CEAS “Parco dell’Ossidiana”. Un’intera giornata dedicata al mondo micologico, con “Funghi al Monte Arci”.

Il programma prevede nel corso della mattinata, a partire dalle 10, la raccolta funghi, con il micologo Luca Cuccu, lungo i sentieri del Monte Arci. L’attività sarà a pagamento su prenotazione (10 euro) e gratuita per gli abitanti di Pau.

Nel pomeriggio, invece, dalle 16.30, nella sala polifunzionale del Comune, “Il meraviglioso mondo dei funghi”, un racconto curato da Renato Brotzu, micologo, scrittore, fotografo e naturalista. L’evento pomeridiano è gratuito e aperto a tutti. Per informazioni e prenotazioni si può contattare il Ceas via e-mail (ceaspau@gmail.com). Un’opportunità per scoprire i funghi del Monte Arci, comprendere come riconoscerli e rispettarli.

