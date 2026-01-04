Tradizione e accoglienza per celebrare l’Epifania, salutando con un brindisi e una castagnata le feste che se ne vanno. Domani, lunedì 5 gennaio, a Senorbì il periodo natalizio si chiude con l'arrivo dei Re Magi a cavallo: per i bambini è il momento di scoprire se sono arrivati nuovi regali, per gli adulti quello di immergersi nelle tradizioni più gustose legate all’Epifania.

Animazione, giochi per bambini e castagne: ecco i protagonisti della manifestazione “Is Tres Urreis” organizzata dal Comune di Senorbì in collaborazione con la Pro loco, la Parrocchia Santa Barbara e l’associazione “Insieme - Ieri, oggi e domani per Elena”. «Come da tradizione, alla vigilia dell’Epifania, attendiamo l’arrivo dei Re Magi che porteranno un piccolo pensierino ai bambini che a settembre inizieranno la scuola primaria - dice l’assessora comunale alla Cultura, Sonia Mascia -; è un piacere riproporre una piccola manifestazione che ha un importante significato simbolico per Senorbì». Appuntamento alle 17.30 in Piazza Italia dove i Re Magi porteranno i doni ai bambini.

E mentre i più piccoli scarteranno i regali portati da Gaspare, Melchiorre e Baldassarre, gli adulti potranno sgranocchiare e degustare le castagne appena cotte al fuoco. In programma il “Trucca bimbi” per i piccoli partecipanti a cura dell’associazione Insieme e l’animazione a cura dell’oratorio parrocchiale Santa Barbara. Tutti i bambini che a settembre andranno in prima elementare riceveranno un piccolo pensiero.

