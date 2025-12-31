Ultimi appuntamenti natalizi a Gonnoscodina e Asuni.

A Gonnoscodina, le “Attività di Natale”, il cartellone di eventi organizzato da Comune e Pro loco, si chiuderanno sabato 3 gennaio: prima ci sarà la consegna dei doni agli anziani; alle 21, invece, nei locali del Salone Parrocchiale, la “Tombolata”.

Saranno in occasione dell’Epifania, invece, ad Asuni, gli ultimi appuntamenti con il “Natale Asunese 2025”, organizzato dal Comune, con la collaborazione di Parrocchia e Consorzio Turistico “Sa Perda ‘e Iddocca”. Sarà una due giorni a chiudere il cartellone delle iniziative.

Lunedì 5 gennaio, alle 18, a cura della Parrocchia, ci sarà la benedizione dei presepi rionali; a seguire, invece, è prevista la cena conviviale. Martedì 6 gennaio, infine, la befana porterà i doni ai bambini del paese.

