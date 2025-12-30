Concerto di musica pop nella sala Filippo Canu, al corso Vittorio Emanuele a Porto Torres. “Chi fermerà la musica” è il titolo dell’evento in programma domenica 4 gennaio a partire dalle 19.30, un concerto strumentale che fonde la grande tradizione bandistica con i successi della musica pop italiana. Protagonista della serata sarà la Banda Musicale Ittirese, diretta dal maestro Giuseppe Mannu e presieduta da Salvatore Deriu.

Una serata all’insegna della musica d’autore, da Battisti a Battiato, passando per gli Abba e Bennato e tanti altri, i più celebri brani della musica leggera italiana rivivranno in una veste nuova, grazie agli strumenti tipici della banda e ad arrangiamenti originali.

La Banda musicale Ittirese è nata nel 1973 sotto la direzione del maestro Angelo Campus, un gruppo composto da 40 elementi si esibisce nelle diverse piazze dell’Isola, e nelle sale dei più importanti centri della Sardegna. Domenica un appuntamento imperdibile per gli amanti della musica e per chi desidera riscoprire grandi successi sotto una luce diversa.

