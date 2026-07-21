Giovedì, a partire dalle ore 20, la Piazza di Solanas ospiterà una serata dedicata al gioco, alla strategia e alla condivisione, con un'iniziativa pensata per coinvolgere persone di tutte le età. L'evento, organizzato dall'ASD Sinnai Scacchi con il patrocinio del Comune di Sinnai – proporrà una ricca area dedicata ai giochi da tavolo e una suggestiva scacchiera con scacchi giganti, pronta ad accogliere appassionati, principianti e semplici curiosi in un clima di divertimento e aggregazione.

L'iniziativa nasce con l'obiettivo di valorizzare gli spazi pubblici attraverso attività culturali e ricreative capaci di favorire l'incontro tra generazioni, stimolare il pensiero strategico e promuovere momenti di socialità durante l'estate. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti.

Per l'assessore allo Sport e Spettacolo Alessio Serra «gli scacchi e i giochi da tavolo rappresentano strumenti preziosi di aggregazione e inclusione, capaci di coinvolgere bambini, giovani, adulti e famiglie. Ringrazio l'ASD Sinnai Scacchi per l'impegno e la passione con cui promuove queste attività sul territorio, contribuendo ad animare Solanas con una proposta di qualità aperta a tutta la comunità»

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