Siurgus Donigala in festa in onore di San Teodoro. Il Comitato dei festeggiamenti 2025 con il patrocinio dell’amministrazione comunale e il contributo della popolazione e degli sponsor propone un ricco programma capace di mettere insieme riti civili e celebrazioni religiose. Oggi, mercoledì alle 18 intrattenimento per bambini con L’Oasi del sorriso, alle 22 spettacolo pirotecnico con la ditta Pirotecnica di Bonaria Piano, alle 22.30 il concerto di Maria Luisa Congiu e intervalli musicali con l’organetto di Salvatore Floris; giovedì alle 10 caccia al tesoro, alle 18 messa solenne dell’assunzione di Maria e processione per le vie del paese, alle 22.30 spettacolo con il gruppo Abbronzatissima, a seguire Marvin & Prezioso e intervalli musicali di Salvatore Floris; venerdì 22 agosto alle 18 Albero della Cuccagna e alle 22.30 tributo a Vasco Rossi con il gruppo Kombricola.

Nella vicina Gesico invece sono questi i giorni della tradizionale Sagra dell’emigrato promossa da Pro loco, Comune e Unione della Trexenta. Domani, giovedì 28 agosto alle 18 nel campetto comunale in Piazza Mercato lo spettacolo di giochi d’acqua e animazione con Rossano Erriu e il suo gruppo “Let’s Rox Animazione”.

