Al via da venerdì a Settimo San Pietro la Festa della malvasia con l’inaugurazione ufficiale nella suggestiva nella Casa Dessy alle 17.

Alla stessa ora, presso il Circolo Berlinguer Moro (via IV Novembre 6), sarà inaugurata la mostra fotografica “Genti Settimesa”, a cura di Claudio Mura e del Gruppo Folk Santa Lucia.

Alle 17.30, sempre a Casa Dessy, si terrà il concorso “Malvasia d’eccellenza”, che vedrà sommelier, enologi e critici enogastronomici valutare le migliori etichette in gara.

La serata proseguirà alle 20.30 con la Malvasia Cocktail Experience, curata da Cristian Mura dell’Emme Cocktails Cagliari, un’esperienza sensoriale in cui la Malvasia diventa protagonista di sorprendenti cocktail d’autore.

A seguire, il concerto di Nicola Agus accompagnerà il pubblico in un viaggio tra melodie originali e suggestioni sonore.

Sabato 25 ottobre 2025, il centro storico di Settimo San Pietro diventerà il cuore della XIV edizione di Malavaxia – Festival della Malvasia, la manifestazione che celebra il vino simbolo del paese e la sua profonda identità contadina. Una lunga giornata interamente dedicata al gusto, alla tradizione e alla cultura vitivinicola, tra degustazioni, itinerari del sapore, spettacoli, musica e percorsi esperienziali nelle antiche case campidanesi e nei magasinusu del centro storico.

L'iniziativa è promossa dal Comune di Settimo San Pietro, con il sostegno della Fondazione di Sardegna e della Regione Autonoma della Sardegna e dell’Associazione Enti Locali per le Attività Culturali e di Spettacolo.

«Il Festival della Malvasia dichiara il sindaco Gigi Puddu – rappresenta la testimonianza viva delle radici contadine della nostra comunità, in cui la produzione della Malvasia era uno degli aspetti più peculiari e identitari. Oggi la manifestazione è anche uno strumento di promozione e crescita, che valorizza il nostro prodotto di eccellenza e offre nuove opportunità di sviluppo economico ai produttori locali».

𝗦𝗮𝗯𝗮𝘁𝗼 𝟮𝟱 𝗼𝘁𝘁𝗼𝗯𝗿𝗲: la mattina, alle 9.30, nell’Aula Consiliare, si aprirà con il convegno “Arrexonendi”, curato dall’Associazione Archeoculturale Jenna Arcana: un momento di approfondimento dedicato alla storia del vino in Sardegna e all’identità della Malvasia settimese.

A seguire, il convivio “Su Cumbidu a S’Antiga” unirà sapori, memoria e convivialità, rievocando l’antico spirito comunitario delle feste di paese.

Dal pomeriggio, a partire dalle 17, prenderà vita il grande itinerario del gusto, con l’apertura delle antiche case campidanesi e dei magasinusu, dove i visitatori potranno degustare le diverse varietà di Malvasia e i piatti tipici preparati dalle associazioni locali. Il percorso, che si snoderà tra le vie del centro storico, coinvolgerà Casa Musiu in piazza Roma con il Parco Culturale Is Cantadoris, l’Ex Ludoteca in piazza Rodari con la Pro Loco, Casa Pilleri/Corgiolu in via Garibaldi 8 con il Gruppo Folk Santa Lucia, Casa Baldussi in via Garibaldi 27 con l’Associazione San Giovanni Battista, Casa eredi Pietro Dessì in via Garibaldi 44 con l’Associazione S’Acua e Dolus, l’Antico Molino Mascia in via Roma 91 curato dalla Coop Art.1 e, naturalmente, Casa Dessy in via Gramsci 81, animata dal Gruppo Folk Nuraghe.

Lungo le vie cittadine sarà inoltre allestito il Mercato dei sapori e delle tradizioni locali, con espositori di prodotti tipici, artigianato artistico e specialità del territorio.

Alle 18, nel parco adiacente la casa dessy in via Gramsci, spazio ai più piccoli con un momento di animazione dedicato ai bambini. Dalle 20, le vie del paese si animeranno con le esibizioni itineranti del gruppo Balla Sardigna, seguite alle 21 dalla travolgente performance della Seuinstreet Band. Alle 20.30, nella cornice di Casa Dessy, si terrà la premiazione del concorso “Malvasia d’eccellenza”, che incoronerà le migliori etichette dell’edizione 2025.

𝗗𝗼𝗺𝗲𝗻𝗶𝗰𝗮 𝟮𝟲 𝗼𝘁𝘁𝗼𝗯𝗿𝗲: la giornata conclusiva sarà un tributo alla memoria, alla festa e alla comunità.

Dalle 10, in via Gramsci davanti a Casa Dessy, si svolgeranno le finali del torneo “La Rete della Malvasia”, seguite alle 11 dalla visita guidata al Museo Etnografico Casa Ligas-Uda (via Verdi 20), dedicata all’abito tradizionale settimese.

Alle 13, le associazioni locali proporranno nei magasinusu un pranzo a base di piatti tipici. Nel pomeriggio, alle 15, a Casa Dessy saranno presentati al pubblico i lavori reliazti dagli alunni dell'Istituto Comprensivo di Settimo San Pietro del concorso “La mia Festa della Malvasia”, dedicato ai racconti e alle immagini più significative del festival, con laboratori curati da Laura Farneti A seguire, alle 16, in via Gramsci, si terrà il Palio delle botti, la sfida simbolo della cultura vitivinicola settimese, in cui le squadre si contenderanno il titolo spingendo botti di legno lungo le vie del paese.



