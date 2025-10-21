Una passeggiata immersa nella natura e intrisa di un significato profondo e importante per l'umanità: la Pace. È la camminata tra gli olivi, patrimonio colturale e storico di Cuglieri, che si terrà domenica 26 ottobre.

Anche Cuglieri aderisce alla giornata nazionale "La camminata tra gli olivi" che ha come leit motiv: coltiviamo la Pace. La comitiva di partecipanti, raggiunti gli oliveti, metterà a dimora una nuova pianta di ulivo a rappresentare la pace e il dialogo pacifico tra i popoli.

Appuntamento alle 15 con partenza da piazza Carlo Alberto, poi il tragitto si dipanerà negli oliveti circostanti il centro abitato, per un percorso di 2 chilometri. Durante la sosta “Il canto dell’olio” a cura di Piera Perria e Giorgio Zampa. Seguirà la visita guidata al museo dell’olio di Giorgio Zampa con illustrazione delle vecchie tecniche di molitura e raccolta olive, quindi la degustazione guidata dell’olio EVO e di prodotti locali. Un’occasione per riscoprire la natura e l'olivicoltura patrimonio storico dei cuglieritani.

L’evento è organizzato dal Comune con l’associazione culturale Ampsicora, patrocinata dall’Associazione nazionale Città dell’Olio, di cui Cuglieri è socio fondatore.

