Le associazioni La Camera Chiara e Studiodanza presentano la co-produzione “Il mio letto è una nave”, uno spettacolo poetico e delicato per famiglie, ispirato alle poesie di R. L. Stevenson. L’evento è in programma domenica 19 ottobre alle ore 18 presso il teatro comunale Andrea Parodi di Porto Torres.

In scena sei bambine/ie ragazze/i giocano con uno Stevenson adulto, ascoltano le sue poesie e le vedono materializzarsi come in un sogno. Il lampionaio, il marinaio e la zia con la gonna a ruota, le mele, il cavallo a dondolo e il letto nel quale trascorrere la notte. E poi il buio e il mondo immaginifico dei sogni dove il letto diventa una nave sulla quale navigare tutta la notte fino al sorgere del sole. La musica e le luci creano un’atmosfera onirica che accompagnano i più piccoli alla visione di uno spettacolo che vuole essere un omaggio all’immaginario dell’io bambino.

Un’esperienza che esplora l’immaginario del mondo infantile, dove il letto non è solo un luogo per dormire, ma una nave che trasporta gli spettatori in un’avventura notturna, tra sogni e meraviglie.

© Riproduzione riservata