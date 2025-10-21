Con l'obiettivo di promuovere la cultura della prevenzione e dell'intervento tempestivo, il Rotary Club di Bosa, ha promosso una giornata di sensibilizzazione per venerdì 24 ottobre dalle 8 alle 13 in Piazza IV Novembre, in collaborazione con il Comitato locale della Croce Rossa il patrocinio del Comune.

“L'iniziativa – evidenziano dal Rotary - è rivolta ai ragazzi del liceo ma anche a tutta la cittadinanza,e prevede postazioni dimostrative dedicate al riconoscimento dell'arresto cardiocircolatorio e all'utilizzo del defibrillatore”. L'Amministrazione comunale nel condividere le finalità dell'iniziativa “ribadisce il proprio impegno nella promozione di eventi a forte valenza sociale e sanitaria, riconoscendo il valore educativo e civico dell'iniziativa”.

Con l'organizzazione di questa giornata di informazione e formazione Il Rotary bosano prosegue nel suo importante impegno di sostenere tematiche sociali rivolte in particolare alle scuole ma anche all'intera popolazione.

