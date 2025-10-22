Promuovere la salute, favorire la socialità e offrire nuove occasioni di incontro e benessere: sono questi gli obiettivi dei corsi di attività motoria organizzati dall’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Santa Teresa Gallura per l’annualità 2025-2026.

Nei locali del Centro Polivalente “La Funtana” prenderanno il via, dal 10 novembre (si concluderanno il giorno 11 maggio), tre corsi di Fusion Fitness e quattro di Ginnastica Dolce, pensati per rispondere alle diverse esigenze della popolazione. Il primo, rivolto ai residenti tra i 45 e i 65 anni, combina esercizi di tonificazione e resistenza; il secondo, dedicato agli over 60 e alle persone con disabilità, punta a migliorare postura, equilibrio e mobilità attraverso movimenti dolci e controllati. L’iniziativa si distingue per la sua finalità sociale: un’occasione per mantenersi attivi, ma anche per creare relazioni e contrastare l’isolamento, in particolare tra gli anziani. Ciascun corso, aperto a un massimo di 12 partecipanti, prevede un percorso di sei mesi, con una pausa natalizia dal 22 dicembre al 12 gennaio.

Il Comune ha inoltre previsto la possibilità di valutare situazioni di disagio economico, affinché nessuno resti escluso da un’attività che favorisce salute, socializzazione e inclusione.

