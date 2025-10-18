Sini, al via le attività del progetto "Autunno in Biblioteca"Letture animate, creatività e giochi per stimolare la creatività dei più piccoli
Al via, a Sini, le attività del progetto “Autunno in Biblioteca”. L’iniziativa è della struttura comunale del paese. Una serie di appuntamenti dedicati a bambini, ragazzi e famiglie del paese.
L’obiettivo è quello di accogliere la stagione autunnale attraverso la letture animate, creatività e gioco, stimolando la fantasia dei bambini e rafforzando il legame della comunità con la biblioteca come luogo di incontro e cultura.
Tre gli appuntamenti fissati nei mesi di ottobre e novembre. Le fate sono quelle di giovedì 23 ottobre, 6 e 20 novembre, dalle 16.30 alle 17.30.