È in programma tra le bellezze di Nureci e Senis la terza tappa di “Passeg…Giare in Autunno”, l’iniziativa organizzata dal Consorzio Due Giare. Domenica 26 ottobre, sin dal mattino, la passeggiata “lenta” unirà due Comuni: Nureci e Senis saranno protagoniste, alla scoperta dei tesori archeologici, ambientali ed architettonici, ma non solo. In primo piano anche i sapori del territorio. Un percorso di 14 chilometri, dall’impegno medio/alto che non presenta particolari difficoltà tecniche, che ha come particolarità i centri storici dei due centri: ambienti unici e fermi nel tempo, di bellezza e valore storico. Appuntamento all’Arena Mamma Blues di Nureci per la ricca colazione a cura della Pro loco di Nureci; a Senis è invece previsto il pranzo, anticipato dal laboratorio, grazie alla collaborazione della Pro loco di Senis.

