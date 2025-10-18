Tre serate per accendere la luce della speranza e della consapevolezza. Dal 24 al 26 ottobre prossimo, i Musei Garibaldini di Caprera aderiranno all’iniziativa “Illuminiamo la prevenzione”, promossa da Komen Italia in collaborazione con il Ministero della Cultura, nell’ambito della campagna nazionale “La prevenzione è il nostro capolavoro”. I luoghi simbolo della memoria garibaldina saranno illuminati di rosa, colore che da anni rappresenta la lotta contro il tumore al seno. Un gesto semplice ma fortemente evocativo, che trasforma i musei in fari di sensibilità e di impegno civile, ricordando a tutti che la prevenzione è un bene condiviso e un dovere verso se stessi. Parallelamente, La Maddalena ospiterà la Carovana della Prevenzione di Komen, con unità mobili attrezzate per offrire screening gratuiti – mammografie, ecografie, visite specialistiche e consulenze personalizzate – in piazza Umberto, dalle 10 alle 17.

Un’occasione concreta per prendersi cura della propria salute e per avvicinare la prevenzione ai cittadini. Durante le giornate della manifestazione, l’ingresso ai Musei Garibaldini sarà gratuito per chi effettuerà una donazione a Komen Italia, che sosterrà i progetti di prevenzione oncologica.

Un gesto di solidarietà che unisce cultura, memoria e salute, illuminando di un’unica luce la tutela del patrimonio e quella della vita. Per informazioni e prenotazioni: 334 6486120.

