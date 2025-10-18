A Bidonì l’iniziativa “Puliamo il Lago”Domenica 19 ottobre giornata di sensibilizzazione ecologica sulle rive dell’Omodeo
A Bidonì una giornata di sensibilizzazione ecologica “Puliamo il lago”.
Domenica 19 ottobre, ore 9.30, il ritrovo al Giardino fenologico sulla ex strada provinciale di Sorradile. Si proseguirà lungo tutta la riva sinistra del lago Omodeo, verso il territorio di Bidonì. Dopo la raccolta dei rifiuti è previsto un pranzo sociale (ognuno poterà il pranzo al sacco) presso la pineta di Istei.
Seguiranno interventi sulla situazione del lago, l’utilizzo della risorse acqua e la salvaguardia dell’ambiente.