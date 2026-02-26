All’interno del progetto “Momenti di Comunità”, a Pau, continuerà ufficialmente fino al mese di giugno il corso di Ginnastica Dolce, riservato alla cittadinanza. Organizzati dal Comune e dalla Cooperativa Sociale “Il Mosaico”, le lezioni si svolgono due volte la settimana: il lunedì e il mercoledì, dalle 16.30 alle 17.30, negli spazi delle ex Scuole del paese. Gli interessati potranno iscriversi, pur non avendo partecipato i mesi precedenti, recandosi di persona presso gli uffici comunali. L’obiettivo generale del progetto “Momenti di Comunità” è quello di contrastare il fenomeno dell’isolamento sociale e rafforzare il senso di comunità promuovendo inclusione, socializzazione e benessere.

