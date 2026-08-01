Si svolge stasera 1 agosto alle 20 in piazza Sant'Isidoro a Sinnai la prima edizione di ASI Combat Sardegna, manifestazione che vedrà protagonisti atleti provenienti da tutta l'Isola, pronti a sfidarsi sul ring nelle discipline della Muay Thai e della Kickboxing. L'evento, organizzato dal Comitato ASI Sardegna, rappresenta una novità di grande prestigio per il territorio e punta a diventare un punto di riferimento per gli sport da combattimento in Sardegna. A rendere ancora più speciale la manifestazione sarà la presenza di ospiti d'eccezione: i neo campioni del mondo WBC di Muay Thai, reduci dai recenti successi conquistati in Thailandia. La manifestazione ha il patrocinio del Comune di Sinnai.

Per l'assessore allo Sport Alessio Serra, «Si tratta di un'importante occasione di promozione dello sport, di valorizzazione del territorio e di aggregazione sociale, capace di coinvolgere appassionati, famiglie e giovani». L'ingresso alla manifestazione è gratuito.

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