Baressa, entro il 18 agosto le richieste per le borse di studio
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Il Comune di Baressa ha pubblicato il bando per la concessione di contributi in favore degli studenti meritevoli per l’anno scolastico 2025/2026. Il sussidio è destinato ai ragazzi residenti a Baressa che hanno frequentato la classe terza delle Scuole Medie (con voto finale di minimo 8 su 10 e iscrizione alla classe successiva), la Scuola Superiore (media del 7 su 10 o voto di maturità di almeno 70 su 100) e agli universitari con voto di laurea non inferiore a 100 su 110. Gli interessati potranno presentare la richiesta, attraverso il modulo predisposto dall’ente, entro il 18 agosto. L’istanza dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo comunale tramite consegna a mano o via PEC (indirizzo protocollo@pec.comune.baressa.or.it).